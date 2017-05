Debmedia, un nuevo concepto empresarial para relacionarse con los clientes de manera innovadora

Hoy en día, la empresa no sólo comercializa su tecnología, sino que ofrece un servicio end-to-end de consultoría en materia de Customer Experience Management (CEM). Mediante la combinación de la consultoría y los productos tecnológicos, Debmedia logra que sus clientes optimicen las métricas claves de sus negocios tales como: Customer Lifetime Value (CLV), Cost Per Acquisition (CPA), Net Promoter Score (NPS), entre otras.

