Obra en construcción se derrumbó en la esquina de Guatemala y Gurruchaga

“Ahora no tengo a nadie, era mi única compañía. Tenía antes a Federica, durante quince años, pero se me murió de un tumor. ¿Por qué los perros tienen que durar menos que nosotros?”, dijo, muy triste, Guillermo.

El dueño del departamento que quedó destruído contó que fue alertado gracias a su perra que comenzó a ladrar momentos antes del derrumbe. “Ella me avisó, ladró, me corrí y la pared la aplastó. Murió en el acto”, dijo Guillermo a PN. Guillermo denunció que veía irregularidades desde el mes pasado y tras hablar con los arquitectos y responsables de la obra le dijeron que esperara hasta agosto. “Espere hasta agosto, era abril, mirá lo que pasó, es terrible esta situación”, se lamentó el vecino.

