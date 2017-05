Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados informa a la comunidad.

El organismo recaudador nos convocó para conversar sobre la evasión generalizada en el sector propietario e inmobiliario. Durante la reunión, de la cual participó Gervasio Muñoz en representación de Inquilinos Agrupados, Abad planteó la decisión de terminar con esta evasión generalizada y para ello se determinaron las siguientes acciones: Realizar una campaña pública de difusión de derechos de los inquilinos en términos fiscales (exigir factura, exención del IVA para alquileres de vivienda, cómo deducir ganancias de los alquileres, etc.). Crear un sistema de denuncias anónima, para que los inquilinos estén seguros y resguardados a la hora de denunciar a los propietarios y a las inmobiliarias que no entreguen factura. Crear un canal de comunicación directo entre las organizaciones de inquilinos de todo el país (que dirige Gervasio Muñoz) y la AFIP para dinamizar el sistema de denuncias y de fiscalización a lo largo y a lo ancho del país. Poner en marcha un plan que obligue a todas las inmobiliarias a trabajar vía posnet. Eliminar el pago en efectivo en las operaciones de compra-venta y de alquiler. La única forma de generar políticas públicas que resuelvan el problema de la vivienda en la Argentina es conociendo el estado de situación. Para eso, es fundamental un mercado en blanco y con un fuerte control del Estado, porque la evasión multimillonaria en el mercado de la vivienda, no solo afecta a los inquilinos, sino a todos los habitantes de este país.

