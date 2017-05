Falta del deseo sexual femenino, una problemática frecuente

TRATAMIENTO Es importante realizar un abordaje integral para poder evaluar cuál es la causa que está originando la pérdida del deseo y en consecuencia, generar el tratamiento más adecuado para dicha situación. Por ejemplo “Ana consulta por disfunción del deseo sexual, pero cuando se realiza la evaluación diagnostica, vemos que el verdadero problema es que ya NO está enamorada de su esposo”. Por lo tanto, ninguna técnica de la sexología va a dar resultado para aumentar el deseo sexual, hasta que ella no logre resolver el problema de pareja. En todo caso, la ausencia del deseo, es un síntoma que le está diciendo a la mujer que se haga cargo y tome acciones resolutivas sobre el área que se encuentra en crisis.

