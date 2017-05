Leo Anzalone: “Los Derechos Humanos son un punto de encuentro entre los argentinos”

En otro tramo de la entrevista, se habló sobre la postura del gobierno nacional, sobre lo que el dirigente porteño dijo que “Nadie puede creer que el ejecutivo nacional no tuvo nada que ver, nos tienen acostumbrado a lanzar bombas de humo para ver que pasa y después se retractan”. Luego se le consultó respecto al pensamiento de Mauricio Macri sobre la dictadura, ante lo que contestó “no puedo decir que Macri tiene vinculación directa con la dictadura, eso sería una tontería, pero no tengo dudas de que el gobierno nacional tiene grandes lazos con la familia militar, como tampoco tengo dudas de la influencia que el gobierno nacional ejerce sobre la justicia y el fallo lo demuestra claramente”.

El dirigente de Ser, mencionó la “impresionante” movilización que se dio y dijo que se debió a que “el Juicio a las Juntas es un ejemplo mundial, nuestros países hermanos, Chile, Brasil y Uruguay, con dictaduras similares, no llegaron a enjuiciar a sus genocidas como lo hicimos nosotros, con todo lo que nos costó, y sentir que un fallo de tres jueces, vaya uno a saber guiados porque intereses podían tirar eso por la borda, movilizó a un montón de gente, a nosotros como militantes y a miles de independientes, en lo personal me puso la piel de gallina ver a un montón de personas sin identificaciones partidarias”.

