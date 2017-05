Fraudulento: Baradel continúa preparando el fraude para las elecciones del Suteba

Gabriela Macauda, Secretaria General Adjunta de SUTEBA Tigre y referente de la Lista Marrón en la Multicolor, declaró: ” Estas maniobras fraudulentas no pueden más que reforzar la necesidad de organizarnos en las escuelas para asistir masivamente a votar y fiscalizar. Resulta imperioso defender la Seccional de Tigre, que en los últimos años ha mostrado su capacidad de organizar a cientos de compañeros en defensa de la escuela pública y nuestras condiciones laborales, desarrollando la más amplia unidad con los trabajadores de la zona, donde las decisiones las tomamos los docentes en asambleas y no un puñado de dirigentes a nuestras espaldas como acostumbra la Celeste. Ha quedado demostrado que la Celeste de Baradel no sirve para enfrentar los planes de ajuste y los ataques de Vidal como el presentismo, los ataques a la jubilación y el estatuto, ya que de hecho apoya a gobiernos que reprimen a los docentes como la propia Alicia Kirchner de Santa Cruz. Necesitamos recuperar el sindicato a nivel provincial para pelear por dejar de trabajar dos cargos sin llegar a fin de mes, queremos conquistar la jornada laboral de seis horas, con un salario igual a la canasta familiar. Para esto tendremos que enfrentar las maniobras fraudulentas de Baradel quien quiere impedir que se exprese la voluntad de miles de compañeros. Llamamos a que más compañeros se sumen a fiscalizar para defender la Seccional de Tigre y derrotar las maniobras de la Celeste”.

