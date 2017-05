4 dígitos de conflictos. La conflictividad del primer trimestre de 2017

Conflictos laborales Datos generales. Respecto al último trimestre de 2016 y para el caso de protestas por conflictos labores, se observa que la cantidad total expresa un crecimiento de un 9% (600 casos versus 550 del último trimestre de 2016). Es de destacar que ese aumento se relaciona con un incremento de 16,9% de las protestas en el sector público, mientras que en el sector privado los conflictos se mantuvieron estables. Los conflictos laborales del sector público representaron 58% y los del sector privado 42% del total. Por sector. En el caso del ámbito privado el sector con mayor proporción de conflictos es el industrial, uno de los más afectados por las políticas actuales, con el 30% del total, seguido por el sector servicios con el 24,9% y transportes con el 18,9%. En el sector público, la preponderancia reside en el sector de servicios. Razones de los conflictos. Tal como observamos en meses anteriores se mantienen determinados patrones no sólo por el peso relativo de la cantidad de conflictos que representan el ámbito público y el privado, sino también respecto de las causas que los motorizan: en el caso del ámbito público el 66,7% fueron conflictos salariales, y el 14,3% por despidos. En el caso del ámbito privado el 48,2% fueron por despidos y el 29,3% por reclamos de índole salarial. Conflictos por cuestiones salariales. En referencia a los reclamos salariales en particular, también se presentan diferencias en cuanto al motivo específico según ámbito público y privado. En efecto los conflictos por readecuación salarial representaron en el primero el 74,3%, mientras que “sólo” alcanzaron 43,8% en el caso de los privados. Asimismo, cuando se trató de conflictos por atrasos en los pagos de salarios, en el ámbito privado representaron el 43,8% y el en el público sólo 13,9%.

El nivel de la conflictividad socio-laboral durante el trimestre del año se ha incrementado de manera sustancial. Este aumento creciente se observa no sólo en el número de las protestas, sino también en la sensible cantidad de manifestantes que se movilizaron en las masivas marchas y concentraciones organizadas por los gremios docentes, la CGT, y distintos movimientos sociales y en el Paro de las Mujeres en la ciudad de Buenos Aires, incluso con replicas en otras ciudades del país. En términos globales la cantidad de protestas por conflictos socio-laborales durante el primer trimestre del año tuvieron un crecimiento del 18,4% respecto al primer trimestre del año pasado. En términos absolutos, esto significa 984 casos en el primer trimestre de 2017 contra 831 casos registrados en el primer trimestre de 2016. Respecto del último trimestre de 2016, el incremento asciende a 38,4%, ya que a fines de 2016 se produjeron 711 conflictos laborales y sociales.

