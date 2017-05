Seminario de los Jueves | Política y literatura en Jorge Luis Borges

Alejandra Salinas es autora del libro Liberty, Individuality, and Democracy in Jorge Luis Borges (Lanham, MD: Lexington Books, 2016). Es Lic. en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Dra. en Sociología (UCA). Es profesora titular de la Maestría en Análisis Político de la UNTREF y del Departamento de Economía y Ciencias Sociales del ESEADE. Sus trabajos abordan temas de filosofía política contemporánea, la tradición intelectual del liberalismo, y la relación entre política y literatura.

El análisis de las obras de Borges ha sido ampliamente desarrollado a través de la lente de los estudios literarios y culturales, pero no por la teoría política. En general se han pasado por alto o subestimado las simpatías políticas de Borges y no se han explorado en detalle las formas en que Borges brinda forma literaria a lo político. Sus textos abundan en problemas políticos como la legitimidad de la autoridad, los principios de la representación, y las génesis y consecuencias de las guerras y las revoluciones, entre otros. La presentación explora también la sensibilidad democrática de Borges y su crítica del populismo y el militarismo. Su hipótesis central sostiene que en las letras del autor late una visión política que recalca la preeminencia de la libertad individual contra toda opresión gubernamental y el rechazo de los postulados nacionalistas y revisionistas. Hay también una advertencia contra las consecuencias no intencionales de la indiferencia cívica provocada por el individualismo aislacionista.

