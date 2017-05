El superclásico del fútbol argentino

El primer superclásico oficial se disputó el 24 de agosto de 1913, cuando River se impuso por 2 a 1 ante Boca. Este espectáculo deportivo concentra la atención de las grandes masas no sólo en Argentina, sino en muchos países del mundo. Es reconocido por muchos debido a la pasión expresada por parte de los aficionados tanto durante el partido como en la previa. Según el periódico inglés The Observer, el Superclásico se encuentra entre los 50 espectáculos deportivos que hay que ver antes de morir, mientras que para el también británico The Sun, el Superclásico jugado en el estadio de Boca Juniors, La Bombonera, es la «experiencia deportiva más intensa del mundo». Esta rivalidad comenzó a principios del siglo XX, cuando dichos clubes compartían el Barrio de La Boca. Ha sobrevivido a numerosos capítulos que quedaron en la historia del deporte argentino, tanto positivos como negativos.

This entry was posted in Ciudad Periodismo Barrial and tagged Boca Juniors superclásico . Bookmark the permalink