En medio un ciberataque mundial llega Hotsale. Recomendaciones de Defensa al Consumidor.

3. Una oferta pública es un contrato legal del vendedor con el consumidor. Una vez abonado el producto, el comercio no puede aducir que no tiene stock. En caso que eso suceda hacé la denuncia.

Si la problemática aparece con posterioridad a la compra, por ejemplo el producto no tiene un correcto funcionamiento y la garantía no responde, el consumidor debe solicitar turno y dirigirse a una Sede Comunal para presentar una denuncia.

