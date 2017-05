Detecciones de WanaCry por país, un informe de Avast.

Los números de Avast actualizados en relación a WanaCry. Una lista de países del porcentaje de usuarios por país que no han aplicado el importante parche MS17-010, que si no se aplica, y si no se utiliza ninguna solución antivirus, hace que los usuarios sean vulnerables al ataque. A nivel mundial, el 15% de los usuarios de Avast no han aplicado el parche, mientras que en Argentina más del 18% de los usuarios no lo ha hecho.

Además, a continuación se muestra el número de detecciones por país (resultados hasta el 15 de mayo de 2017, 12:38 pm hora de Europa Central). Algunos medios de comunicación utilizaron estos números indicando que se trataba de infecciones, pero esto es incorrecto. Detecciones significa que Avast ha evitado con éxito estos ataques.

Detecciones de WanaCry por país (Mayo 15, 2017, 12:38pm Central European Time)

199,022 en total (desde ese momento el número ha crecido a más de 213,000)

113,692 Russia

26,658 Ukraine

22,736 Taiwan

4108 India

2176 TH

2114 Brazil

1648 RO

1334 PH

1316 AM

1028 HK

934 CL

874 KZ

836 EG

798 LV

794 PK

742 Argentina

716 United States

672 HU

662 VN

648 Japan

560 Czech Republic

552 MD

528 CO

528 CN

440 Great Britain

432 BG

428 BO

424 Italy

406 GE

394 Indonesia

372 France

346 BD

336 Mexico

310 Turkey

302 BY

278 LK

240 TN

220 PL

212 UY

212 FI

208 ZA

208 Spain

190 Germany

186 VE

182 KW

180 AL

158 SA

154 DO

148 JO

136 AU

126 KR

124 IL

116 SE

114 MN

114 IR

88 RS

84 UZ

84 AZ

70 LT

60 Canada

50 Portugal

50 BE

44 CY

44 AE

40 HR

40 Austria

38 MY

38 KG

36 EC

34 MA

32 SN

32 GP

30 SK

24 MK

16 PY

16 PA

16 NL

16 GR

14 LU

12 TJ

12 NI

12 BA

10 LA

10 EE

10 DK

8 TZ

8 PE

8 NP

8 NG

8 GT

8 DZ

6 SG

6 NO

6 ME

6 CR

6 Switzerland

6 AW

4 SD

4 RE

4 LB

2 ZW

2 YE

2 SI

2 NZ

2 MT

2 MQ

2 BM

2 AO

2 AF

2 A2

2 A1

