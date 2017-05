Del Corro: “Por más que gasten en publicidad, la Policía de la Ciudad está podrida desde el inicio”

“A pocas horas de que renunciara Potocar desde la cárcel, se conoce un nuevo caso de corrupción. No son hechos aislados, es una modalidad de la policía y una nueva demostración de que que por más cambios de nombre que hagan y de los millones de pesos que Rodríguez Larreta gasta en campañas publicitarias para lavarle la cara a la Policía de la Ciudad está podrida desde el inicio. El modus operandi de corrupción y gerenciamiento del gran delito no cambia”, declaró Patricio del Corro, legislador porteño (MC) y precandidato por el Frente de Izquierda en la Ciudad, al referirse al nuevo escándalo de corrupción policial que llevó a la remoción de su cargo del titular de la Comisaria 18, en el barrio de Constitución.

