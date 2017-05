Los famosos opinan sobre La Promesa, la película del Genocidio Armenio

El humorista Roberto Moldavsky confesó que “uno no sabe cómo calificar este tipo de películas” y reconoció que “logró el objetivo conmigo, que fue que me llegó donde debería llegar”. Joe Fernández, conductor de radio, actor y astrólogo, resaltó lo “interesante y rica que es la historia”, mientras que para el cocinero Rodrigo Cascón, “entender que hay una historia de amor dentro de algo tan trágico” es “algo distinto a lo que estamos viendo últimamente en el cine”.

La actriz Miriam Lanzoni opinó que “tiene esa adrenalina que tiene el amor en medio de una situación en que a veces no se puede…”. El economista y extitular del Banco Nación, Carlos Melconian, contó que nunca logró que su abuela paterna le cuente esas historias porque “se quebraba”. El periodista Ariel Crespo destacó que la película permitía “avanzar hacia la gente que no conoce el dolor, las pérdidas y las muertes del primer genocidio de la humanidad, sacando el de los indígenas”.

El periodista Walter Safarian la calificó como “una joya”: “El que no es armenio, la tiene que ver para entender todo lo que vivieron nuestros antepasados. Los que somos parte de la colectividad tenemos que verla para saber de dónde venimos”. Daniel Vittar, periodista de Clarín, destacó que era “una buena manera de que la gente se acerque a la verdadera historia de lo que pasó. Además está contada objetivamente, no hay nada para cuestionarle”.

