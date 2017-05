Elecciones Asociación Argentina de Polo 2017: Presentación de la Lista “Renovación y Futuro”

Somos un grupo de polistas y a la vez profesionales de distintos ámbitos, que amamos el juego del polo y a nuestra querida Asociación Argentina de Polo (AAP). Gracias a ella jugamos innumerables torneos, ganamos, perdimos e hicimos numerosos amigos; disfrutamos criando caballos e iniciamos en el juego a nuestros hijos.

Es por ello que estamos dispuestos a dar nuestro tiempo desinteresadamente, con el único propósito de que el Polo continúe creciendo y dando grandes satisfacciones a nuestro País.

Estamos orgullosos de que el Polo Argentino sea el único deporte nacional donde Argentina es LIDER INDISCUTIDO EN EL MUNDO. Y eso es gracias a las distintas generaciones de dirigentes y deportistas que lograron a través del tiempo hacerla crecer y liderar sus constantes cambios.

Pero creemos que el Polo, al igual que el resto de los deportes, no puede estar ajeno a las nuevas tendencias y que éstas puedan necesitar cambios estructurales y una debida y responsable actualización, para ir adaptándose a las distintas exigencias relacionadas a lo deportivo, tanto amateur como profesional.

Hoy estamos convencidos de la necesidad de seguir avanzando en mantener el Polo Argentino en lo más alto de deporte mundial, apoyados en los valores fundacionales de nuestro estatuto, que estipula que son los Clubes de Polo y el Fomento del Polo su verdadera columna vertebral.

Aportaremos entonces nuestro tiempo, en forma ad honorem, sin conflicto de intereses, para que junto al glorioso Ejército Argentino, los Clubes de Polo de Buenos Aires e Interior, los jugadores y jugadoras, los criadores, los referees y las entidades afines a la actividad polística continuemos la senda de crecimiento y expansión que supo tener Polo Argentino en los últimos años.

Nuestra Visión

Continuar haciendo de la AAP la entidad más prestigiosa y admirada de mundo entero, donde los Clubes, los jugadores tanto amateurs como profesionales, jueguen, se diviertan, aumenten su destreza y compitan con caballerosidad desarrollando equinos que sean la admiración y marca distintiva a nivel mundial de nuestro deporte.

Nuestra Misión

Dirigir la AAP de manera eficiente y eficaz

Garantizar que el Calendario de la AAP sea ejecutado en tiempo y forma.

Desarrollar la base de jugadores jóvenes que son el futuro del Polo Argentino.

Apoyar a los Clubes y al Ejército Argentino como embajadores del polo en cada localidad, especialmente en el interior, a través de la organización de Torneos y apoyo material.

Continuar fomentando el profesionalismo en el manejo de la AAP, que permita salvaguardar al Polo de los distintos conflictos de intereses que se mueven en el deporte.

Mantener la disciplina en el juego, porque entendemos que el polo es un juego de caballeros y sumamente riesgoso.

Discutir las reglas con todos los actores del juego, si contribuye a una mayor diversión tanto para jugar como para ver pero conscientes de la seguridad.

Mantener ajena a la AAP de los conflictos de intereses que pretenden desvirtuar su origen estatutario para beneficio de unos pocos.

Continuar desarrollando el interés por ser Referee de Polo para poder incrementar la actual base de jugadores / referees promoviendo el entrenamiento permanente de sus cuadros.

Nuestros Valores

Honestidad y Transparencia en la Gestión.

Gestión con la más alta Ética Profesional, dedicándole el tiempo necesario sin otro interés que el desarrollo del Polo Argentino.

Responsabilidad, Eficacia y Eficiencia en la Gestión Administrativa.

Caballerosidad y Disciplina en el juego.

2) LISTA Y CANDIDATOS A CARGOS ELEGIBLES

PRESIDENTE: Escribano Guillermo Álvarez Fourcade

Ex Adscripto Escribanía Ceriani Cernadas

Ex Vice Presidente Club Las Praderas

Ex Embajador de la FIP (Federación Internacional de Polo)

Ex Capitán de Polo del Jockey Club

Ex Vocal Titular de la Comisión de Carreras Hipódromo de San Isidro

Presidente Comisión de Interior del Jockey Club Argentino Vice

Presidente del Jockey Club Argentino

SÍNDICO SUPLENTE: General de Brigada de Caballería Esteban Sigón

General de Brigada del Arma de Caballería

Director de Remonta y Veterinaria y Secretario de la Comisión de Aptitudes Ecuestres Militares.

Oficial de Estado Mayor, realizo maestría en Estrategia y Geopolítica.

Ex Capitán de Polo del Jockey Club

Magister en Ciencias de la Estrategia y Defensa Nacional de la National Defense University, de los Estados Unidos de América.

Licenciado en Estrategia y Organización.

Vocal titular por Clubes Activos:

Médico Veterinario (UBA)

Adrián Laplacette.

Vocal Suplente por Clubes Activos:

Abogado (UCA) / MBA

Alberto Marina

Vocal titular por Clubes Activos:

Lic. en Economía / MBA

Luis M. Blaquier

Vocal Suplente por Clubes Activos:

Lic. en Adm (UCA) / MBA

Ricardo Hughes

Vocal titular por Clubes Incorporados:

Licenciado en Adm.

Miguel P. Uriburu

Vocal Suplente por Clubes Incorporados:

Lic. en Adm. (UB) / MBA

Alberto Pizzi

Sub Comisiones

Efectuaremos una amplia convocatoria, incluyendo a integrantes de otras listas, para integrar sub comisiones. El perfil de los integrantes de sub comisiones deben ser personas idóneas, generosas, imparciales, honestas, profesionales y de trabajo en equipo. Que garanticen tener el tiempo disponible para dedicar a la AAP.

3) PROPUESTA DE TRABAJO

a) Relación con otros organismos públicos y privados.

Ejercito, Dirección Remonta y AABE por predio Palermo, fomento y relación institucional

Secretaria de Turismo. Continuar trabajando con la Secretaria de Turismo con el polo como marca país.

Secretaria de Deportes . Continuar trabajando con la Secretaria de Deportes. Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD). Selecciones Nacionales.

Secretaria de Agroindustria. Trabajar en el clúster de polo, Industria sin Chimeneas. Obtener datos fidedignos de la actividad. Cursos de oficios como herrero, petisero, etc.

Ministerio de Educación Pilar, Cañuelas, CABA y otros) entregando entradas e invitaciones a nuestros eventos para los chicos.

AACCP continuar trabajando en juras, cursos de oficios, dopaje, controles sanitarios y exportación de caballos.

Municipalidad de Pilar por acceso al predio por Ruta 34 y repavimentación calle lateral

SRA continuar el convenio de intercambio de espacios en el Abierto Argentino por Exposición Ganadera y Nuestros Caballos.

JC Carreras. Semana Internacional del Caballo en Buenos Aires. Polo, Carreras y otras razas.

Fundaciones. ALPI, Fundación Si, Hospital Militar y otras.

b) Clubes.

Fomentar el polo de interior, Mediante apoyo institucional y deportivo.

Localia en Pilar para Clubes fuera del Circuito Porteño.

Fecha en Palermo para que puedan generar ingresos a través de inscripciones y sponsoreo.

Reuniones periódicas para analizar problemáticas y evaluar soluciones.

Hacer un relevamiento integral de clubes, su condición, cumplimiento de normas y regularización adecuándolos a parámetros modernos (riego, arena, abovedadas, espacios de seguridad, acceso, etc.)

Utilizar capacidad de compra de la AAP para mejorar precios de insumos como agroquímicos, arena, maquinaria, etc.

c) Torneos.

Alto. Apertura para trabajar proactivamente en nuevos modelos de negocio relacionados con la explotación de la Triple Corona, siempre respetando su condición de torneos del máximo nivel competitivo a nivel mundial.

Bajo y Mediano. Incorporar 2 Torneos cortos con 3 partidos semanales, entre el 15 de Octubre y el 15 de Diciembre con el fin de atraer jugadores extranjeros.

Mantener el esquema de la Triple Corona; Tortugas, Hurlingham y Palermo, y su correspondiente clasificación.

Formato de Campeonato Argentino Abierto que permita en algunas fechas utilizar Cancha 2 de Palermo para Polo Mujeres, Copa de Oro, Menores.

Continuar trabajando en que se respeten fechas de partidos en todos los torneos.

Apoyo a los torneos de los clubes del interior

d) Réferis, Reglamentos y Disciplina.

Reclutar y entrenar nuevos réferis.

Continuar trabajando y evaluando réferis existentes.

Trabajar en unificar criterios de interpretación de reglas

Promover la creación de una Escuela de Réferis para la capacitación y promoción de jugadores réferis en todo el país.

Revisar reglamentos de juego de polo para generar mayor paridad en las competencias y haciendo más ágil y atractivo el juego para el público no especializado.

Revisar reglamentos existentes de Triple Corona.

Seguir insistiendo en la disciplina como eje central del deporte.

Hacer cumplir los reglamentos de juego en forma estricta y sin excepciones para garantizar la sana competencia y un marco institucional adecuado.

e) Jugadores.

Continuar convocando a jugadores para que integren las subcomisiones.

Crear Sub Comisión de Jugadores para brindarles un espacio para que puedan debatir y plantear su problemática, necesidades y soluciones.

Brindar apoyo a nuestros jugadores con las Asociaciones de otros países para permitir el desempeño de nuestros jugadores en sus territorios.

f) Menores.

Trabajar en inculcar valores de respeto por la autoridad, compañerismo, fair play, honestidad y sacrificio.

Clínicas de juego, equitación, y cuidado y entrenamiento del caballo.

Apoyar las iniciativas que surjan relacionados con menores

Incrementar las competencias de menores en Pilar, Interior y Palermo, brindando apoyo a clubes.

Fomentar el intercambio de jugadores a nivel internacional.

g) Administración, Finanzas, Marketing, Legal y Comercial.

Realizar una auditoría general inicial que brindará un mapa de cuestiones a corregir y/o a mejorar en lo administrativo.

Plan proactivo para acercar nuevos sponsors. Marcas aspiracionales.

Fortalecer Comercialización de Abierto de Palermo y otros torneos de menor jerarquía en formatos complementarios.

Producto Internacional, vía selecciones y series internacionales.

Continuar desarrollando merchandising y productos con nuestras marcas.

Venta derechos de imágenes a otros países que tengan polo (USA, UK, Francia) o que tengan jugadores en el Abierto (Uruguay, Canadá, Brasil)

h) Palermo

Firmar contrato de Palermo con el Estado en un esquema sustentable que permita seguir contando con Palermo como centro del mejor polo del mundo que refuerza la Marca País y genera un turismo de alto nivel para la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires.

Mejorar la infraestructura de Palermo para seguir brindando instalaciones acordes al espectáculo de primer nivel y en consonancia con la normativa vigente.

i) Internacional

Mantener la integración con la USPA y HPA en forma directa y a través de la FIP.

Brindar apoyo institucional a la FIP con el objeto de que esta fomente el desarrollo del polo internacional y de nuevos mercados para los jugadores, caballos y equipamiento argentino.

Fortalecer el liderazgo en las competencias internacionales.

Continuar con el Proyecto Selecciones, Fomentando el desarrollo del Seleccionado Nacional con jugadores que valoren la oportunidad que ello representa en sus carreras deportivas y profesionales