Marcelo Colombo: se comprobó que hubo “intentos de secuestro” de chicas en los barrios porteños.

“El problema es que hoy hay algunas cámaras que no funcionan o que no están ubicadas en lugares más críticos, como las cercanías a las escuelas. Esta puede ser una buena excusa para poner al día el circuito de cámaras y así poder tener una respuesta rápida ante hechos de esta magnitud”, sostuvo el fiscal.

This entry was posted in Noticias and tagged trata . Bookmark the permalink