Primer poster de “La cordillera” de Santiago Mitre, con Ricardo Darín.

Sobre MOD Producciones MOD Producciones es una productora de cine y televisión creada en 2007 por Fernando Bovaira, que en su amplia trayectoria profesional ha estado al frente de algunos de los títulos de mayor éxito de la cinematografía española: Los otros y Mar adentro (Oscar® a la mejor película de habla no Inglesa en 2005), de Alejandro Amenábar; Mortadelo y Filemón, de Javier Fesser; Lucía y el sexo, de Julio Medem, y La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda, entre otras. Bajo esta impronta de calidad y conexión con la taquilla, produjeron Ágora, segunda realización en inglés de Amenábar, presentada en el Festival de Cannes. Destacan también en su filmografía Biutiful, de Alejandro G. Iñárritu (premio al mejor actor en Cannes y nominada al Oscar® como mejor película de habla no Inglesa); Caníbal, de Manuel Martín Cuenca; La gran familia española y Primos, ambas de Daniel Sánchez Arévalo; Promoción fantasma, de Javier Ruiz Caldera; El mal ajeno y Zipi y Zape y el club de la canica, ambas de Oskar Santos; y Fin, ópera prima de Jorge Torregrossa. En 2015 presentó Regresión, de Alejandro Amenábar. En 2016 estrenó Zipi y Zape y la isla del capitán y Cuerpo de élite, ópera prima de Joaquín Mazón. También produjo para Canal+ la serie de ficción Crematorio, basada en la novela homónima de Rafael Chirbes. En 2013 estrenó la miniserie Niños robados, sobre el robo de bebés en la España de los 70, dirigida por Salvador Calvo. Del mismo director es Lo que escondían sus ojos, miniserie para Mediaset España, que actualmente se encuentra en fase de postproducción. www.modproducciones.es

Sobre K&S Films K&S Films es una productora de cine fundada por Oscar Kramer y Hugo Sigman hace más de una década. Integrada por un equipo de productores de gran experiencia, K&S Films tiene como meta principal crear proyectos innovadores y originales, con directores notables, y propuestas narrativas capaces de interesar al público local e internacional. Entre sus títulos destacados se encuentran El clan, de Pablo Trapero; Relatos salvajes y Tiempo de valientes, de Damián Szifron; Truman, de Cesc Gay; Séptimo, de Patxi Amezcua; El último Elvis, de Armando Bó; Crónica de una fuga, de Adrián Caetano; Kamchatka y Plata quemada, ambas de Marcelo Piñeyro. Además ha brindado servicios de producción en Argentina para realizaciones internacionales de primer nivel, como The Revenant, Focus, Lucky Luke y On the Road, entre otras. www.ks-films.com

