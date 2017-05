Tras un éxito rotundo The Burger Company extiende la permanencia en carta de su “Beer Cheese Burger”

Luego de un éxito tajante durante el mes de Abril, The Burger Company ha decidido extender la permanencia en carta de su hamburguesa “Beer Cheese Burger” compuesta por doble carne, doble cheese beer y doble Smoked bacon.

Buenos Aires, Mayo 2017 – A pedido de sus clientes, The Burger Company, la hamburguesería de moda de Palermo, ha decidido extender la permanencia en carta de su “Beer Cheese Burger”.

Compuesta por dos jugosos medallones de carne de 160 gramos, doble “Beer” Cheese (By Leffe) y doble Smoked Bacon, la hamburguesa del mes de Abril, se ha ganado un tiempo extra en la marquesina de The Burger Company. Aclamado por los amantes de la cerveza, el “beer” Cheese o Queso de Cerveza es la combinación justa de queso cheddar y cerveza, obteniendo así un queso con un sabor y una textura única que combinado con el Smoked Bacon o bacon ahumado dan como resultado una hamburguesa de lo más exótica.

Por esta razón y tras el pedido por parte de sus clientes The Burger Company ha decidido dejar esta tentadora hamburguesa un tiempo más en su carta, brindando la posibilidad de acompañarla con cerveza tirada Patagonia y alguno de sus muchos acompañamientos cómo papas trufadas, papas con cheddar y bacon, Crispy Nuggets con salsa barbacoa o Honey Mustard o bastoncitos de mozzarella.

Abierto todos los días desde el mediodía hasta la noche, The Burger Company es una opción ideal para aquellos fanáticos de las hamburguesas que busquen además de una excelente gastronomía, un ambiente amplio y moderno con múltiples espacios para disfrutar en cualquier ocasión.

The Burger Company

Precio Beer Cheese Burger : $126

Días y Horarios: Todos los días de 12 a 24hs (viernes y sábado se extiende hasta la 1:00hs)

Medios de pago: Efectivo, Visa, Visa Electrón

Dirección: Honduras 4733