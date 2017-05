The “Cold Sale”: El llamado “Hot Sale” en Argentina es un engaño.

El llamado “Hot Sale” en Argentina es un engaño. No es ni más ni menos que una gran barata a la sudamericana, con terminología inglesa, de productos discontinuados, o no actualizados, y promovidos por la Cámara Argentina del Comercio Electrónico (CACE) junto a la empresa Mercado Libre, en su desesperación por movilizar stock ante el desplazamiento de compradores a Chile.

This entry was posted in Economía Noticias . Bookmark the permalink