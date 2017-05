Alertan sobre el robo de datos a través de compras on line Mercado Libre

“Mercado Libre no solicita información personal de las cuenta vía email o por teléfono y recomienda a sus usuarios siempre corroborar el dominio de los mails y páginas web que reciben para cerciorarse que sea el oficial (@mercadolibre). Para aquellos usuarios que hayan ingresado sus datos en otro sitio, es importante que modifiquen su contraseña de acceso y verifiquen que su cuenta no haya tenido operaciones de ningún tipo desde su último ingreso”, aclararon.

