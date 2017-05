Eduardo Sanguinetti: “Macri, Rozitchner y los otros: ignorantes y criticones depredadores de la Cultura”

Sin el pueblo, que le ha concedido el voto, no sería nada más que un “vago” recuerdo… La voz de un pueblo, como el argentino, debería ser escuchada, por Macri y sus “amigos”, no como algo lejano e intangible, sino como la voz que clama… pero imposible, si el 2X1 ha vuelto al ruedo de lo que puede ser, “volver al pasado”, pero por vez primera el pueblo marchó de a cientos de miles para exigir su eliminación, en contra de la decisión de la Corte Suprema de la Nación Argentina… bien a marchar por más logros, o se plantan ahí nomás. Vamos que los Macri-Macron seguirán sin frenos, rápidos y furiosos eliminando libertades individuales.

“Su relación con la juventud PRO: “Vamos los jóvenes, vamos el PRO, vamos la Argentina” y así hasta quedarse afónico, repitiendo estas frases plenas de ¿contenido?… no se lo recordará por la riqueza dialéctica… sintético Mauricio… “bajar los costos y los salarios son un gasto más”, vamos trabajadores!… no se olviden que también manifestó : “voy a ayudarlos a crecer” todo un mesías modelo tercer milenio.

“Aquí no hay ideologías, aquí hay capitalismo” una potente frase, que no deja espacio a dudas acerca de Carlos Melconian y su pensamiento color dinero. Este personaje, ex-presidente del Banco Nación de la Nación Argentina designado por el presidente cacofónico Mauricio Macri en su actual gestión. Melconian, quién según consta en los documentos oficiales, accionó como jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central, archivó las investigaciones sobre fraudes cometidos por multinacionales y grupos económicos locales con los seguros de cambio a principios de los ochenta.

