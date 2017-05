Escribe Mauricio Macri: “Estamos haciendo lo que había que hacer para que el mundo confíe en los argentinos”

Esta semana me llegó una mail de Alejandro, el presidente de una empresa familiar que produce helados desde hace más de 100 años. Alejandro me contó que el año pasado hicieron su primera exportación, nada menos que a China. Se asociaron con una empresa de ese país y ahora se puede comer algo tan argentino como el almendrado en Beijing, Shanghái y Changsha. Hoy estamos trabajando para que más historias como la de Alejandro sean posibles.

