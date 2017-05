El caso Odebrecht en Argentina tendrá sorpresas en el Gobierno y en el anterior

El caso Odebrecht sigue aportando datos que no dejan de sorprender. El efecto Michel Temer en Brasil tendrá sorpresas directas en le Gobierno de Macri y en los funcionarios de la ex Presidenta Fernández, por que Argentina es un país netamente construido sobre sobornos desde 1810 y antes. Los Anglosajones y Españoles fueron, son y serán los coimeros historicos… Argentina nació del soborno y la traición… un país con buena gente.

Entre tanto otro gigante de la coima y la corrupción como Brasil dará “cuanto antes” nombres de argentinos involucrados en Lava Jato. La Procuración brasileña, que investiga el caso de corrupción conocido como Lava Jato, informó que todavía no revelaron quiénes están involucrados porque rige el secreto de sumario. Vladimir Aras, uno de los principales funcionarios de la Procuración brasileña que tiene a su cargo la investigación del Lava Jato, dijo que un delator de ese país (Brasil) no puede ser procesado por la Justicia argentina y prometió remitir “cuanto antes” la información sobre funcionarios involucrados en los ilícitos de Odebrecht en el país. “Como Youssef y Meirelles no eran parte de la compañía, no estaban alcanzados por el acuerdo y pudieron brindar sus declaraciones. El acuerdo de Odebrecht abarca a los 77 ex ejecutivos de la empresa y a un personaje clave, Fernando Migliacco, operador de las cuentas offshore que tenia la compañía”, explicó. En tanto, el funcionario afirmó que “estamos obligados a brindar todos los datos liberados por tratados bilaterales de cooperación judicial” y señaló que “el único sobre el que existe una limitación, por este plazo de seis meses, es el cuerdo de indulgencia con Odebrecht”.

Según precisó, “una vez que acabe ese plazo, enviaremos cuanto antes a la Argentina todo lo que tenemos sobre los ilícitos de Odebrecht allá”.

La palabra coima tiene varios significados que dependen de su origen etimológico. Del portugués “cooymha” que a su vez procede del latín “calumniare”, la coima es un dinero que se abonaba al que atendía una garita (garitero) oficio que consistía en atender mesas de juego clandestino, para otorgar esos servicios.

En América Latina, especialmente en Argentina, se usa como sinónimo de soborno o dádiva que se entrega a algún funcionario o empleado para que agilice algún trámite o perdone alguna infracción o delito. Ejemplos: “me quisieron hacer una multa por exceso de velocidad pero el agente de tránsito me perdonó a cambio de una coima” o “no tengo tiempo de esperar que se decidan a hacer lugar a mi trámite, trataré de que lo resuelvan antes que al resto dándole una coima al empleado”.

El escritor argentino “Roberto Arlt” (1900-1942) en su “Tratado de la Delincuencia” habla de la coima, afirmando que está presente en todas partes “donde clavemos la vista” y afecta a médicos, escribanos, inspectores, abogados, oficiales de justicia etcétera, y nos dice que quien no recibe coima es “porque no puede”. Algunos exigen grandes sumas de dinero o regalos importantes, mientras los más humildes se conforman con “un café con leche”. Quienes realizan actividad política lo hacen para obtener coima, preguntándose irónicamente cuál otro sentido tendría esa actividad política, si no fuera lucrativa.

Con origen etimológico en el árabe “quráima” el significado de coima es “muchacha”.

La tormenta de Brasil: La Orden de Abogados de Brasil (OAB) aprobó hoy una resolución para promover el impeachment contra presidente Michel Temer, horas después de anunciara que no renunciará a su cargo pese al escándalo de corrupción que conmocionó al país.

Odebrecht es una compañía brasileña de alcance global dedicada a proyectos de Ingeniería, Industria e Infrastructura. Su filial en la Argentina tiene en curso a la fecha ocho obras de diferentes rubros, adjudicadas entre los años 2005 y 2013, la mayor parte de ellas integrando consorcios en diferentes uniones transitorias de empresas (UTE) con otras firmas.

La constructora brasileña reconoció ayer haber pagado coimas por 35 millones de dólares en la Argentina entre los años 2007 a 2014, en un paquete mucho mayor que involucró a Brasil, Angola, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

Según el documento que distribuyó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con esos pagos la compañía obtuvo en el mundo contratos por 12 mil millones de dólares entre 2001 y 2016, mientras que en la Argentina las coimas le reportaron obras por 278 millones de dólares.

Así las cosas, la construcción de la planta potabilizadora de agua “Paraná de las Palmas” absorbió otras millonarias obras millonarias también adjudicadas a la cuestionada empresa brasileña Odebrecht, aunque el proceso si llevó adelante sin ningún tipo de competencia de precios.

El conglomerado empresario brasileño fue beneficiado con la construcción de un gran acueducto y la pavimentación de caminos, dos contratos que ganó sin ningún tipo de competencia.

Aysa, empresa de aguas en manos del Estado argentino, derivó practicamente el 40% del presupuesto original para hacer otras dos obras, determinación que claramente violó las normas de la licitación regida por el propio reglamento de la compañía.

Esta es otra de las graves irregularidades que surgen en el contrato adjudicado por casi $ 2774 millones a Odebrecht, que es investigado por la Justicia como parte del “Lava Jato”.

Noviembre de 2013. Cinco años después de la licitación para la construcción de la planta potabilizadora en Tigre, Aysa firmó un acuerdo con la municipalidad de Escobar para la construcción de un acueducto en esa localidad. Una obra de $ 842 millones.

Pero para comenzar la construcción del acueducto, Aysa no hizo ninguna licitación, cambió la asignación original de los recursos y le encargó la obra al mismo consorcio integrado por Odebrecht, Benito Roggio, Supercemento SA y Cartellone Construcciones.

Las maniobras -sostienen en la Justicia- no sólo es ilegal, sino que además “no le permite al Estado obtener el precio más competitivo” al evitar el proceso licitatorio.

CAPITAL NACIONAL DE LA COIMA:

Este es el detalle de las obras que, según Odebrecht, tiene en curso en la Argentina y el año de adjudicación de cada una:

1) 2005: Ampliación de los gasoductos Libertador Gral. San Martín y Neuba II. La Ampliación de los Gasoductos Libertador General San Martín y Neuba II constituye una de las obras de mayor envergadura del sur de la Argentina. Se construyeron 455,8 kilómetros de gasoductos que permitieron aumentar la capacidad de transporte de gas en un volumen de 2,9 millones de m3 de gas por día.

2) 2007: Ampliación de la capacidad de transporte firme de gas. A partir de 2007, Odebrecht realiza la ampliación de gasoductos a lo largo de 15 provincias de la Argentina. El conjunto de obras a cargo de la compañía comprende la construcción de 2.100 kilómetros de ductos divididos en más de 100 loops y 26 plantas compresoras y permitirá aumentar la capacidad de transporte de gas a 15,4 millones de metros cúbicos por día.

3) 2008: Sistema de potabilización del área norte. El Sistema de Potabilización del Área Norte, una de las mayores inversiones de la Argentina en infraestructura en los últimos 50 años, permitirá abastecer de agua potable al cordón norte del Gran Buenos. Los trabajos incluyen la construcción de la Planta Potabilizadora Juan Manuel de Rosas, 40 km de acueductos para el transporte de agua potable, la toma de agua en el río Paraná de las Palmas, y un túnel de casi 15 km de extensión que lleva el agua hacia la planta.

4) 2009: Planta de reformado catalítico contínuo. Es la primera Planta de Reformado Catalítico Continuo en Argentina. Construida en el Complejo Industrial de YPF en Ensenada, permitió incrementar la producción anual de naftas Súper y Premium de 6 millones de m³ a 8 millones de m³. Dispone de tecnología de última generación y produce un combustible más limpio, logrando mejoras en productividad, seguridad industrial y cuidado del medio ambiente.

5) 2010: Proyecto potasio Río Colorado. Localizado en la provincia de Mendoza, incluye las etapas de obtención, industrialización y distribución de cloruro de potasio. La participación de Odebrecht se organizó mediante el Consorcio Río Colorado (CRC), una UTE que se constituyó especialmente para esta obra.

6) 2010: Programa de acción para certificación en seguridad, medio ambiente y salud. Odebrecht da inicio al Programa de Acción para Certificación en Seguridad, Medio Ambiente y Salud para el área de Negocios Internacionales de Petrobras, encargado del control de la integridad y de la verificación de sus pasivos ambientales en las áreas de: refinerías, puertos, terminales terrestres y sobre cursos de agua, instalaciones petroquímicas, campos de producción y estaciones de servicio, así como la dotación de equipamiento para servicios de contingencia.

7) 2013: Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. El Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento es una de las mayores inversiones en infraestructura ferroviaria de la Argentina que permitirá una mejor integración, a lo largo de 36,75 kilómetros y de manera subterránea, del norte y sur de Buenos Aires, desde Caballito hasta Moreno, en la provincia.

8) 2013: Programa global de obras Foro Regional Eléctrico Provincia de Buenos Aires (FREBA). Obras para la ampliación de la capacidad de transmisión y distribución de energía en el norte, sur y costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Involucran la construcción de 12 estaciones transformadoras nuevas, ampliación de 10 estaciones transformadoras existentes, tendido de 470 kilómetros de líneas de alta tensión de 132 kV, y aumento de la capacidad de transformación en más de 800 MVA de potencia. El alcance de estas obras beneficiará a más de 1.600.000 usuarios de 20 municipios.