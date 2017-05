¿Sos agradecido…. o permanecés depresivo?

Cuando he recibido pacientes con problemas depresivos he notado que tienen dificultades para conectarse con la gratitud y por ende, agradecer por lo que tienen en sus vidas. Todos tenemos cosas por las cuales agradecer. Si te cuesta hacerlo, es probable que tengas tendencia a experimentar frustración, insatisfacción y por consiguiente depresión.

