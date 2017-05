Nacionales: Un espectáculo de la Compañía Nacional de Fósforos

Un espectáculo de la Compañía Nacional de Fósforos

Nacionales cuenta la historia del cuerpo de jurados de una Muestra Nacional de Teatro en el interior de la provincia de Buenos Aires, en su lucha desesperada por decidir qué obra es la ganadora. El texto no se desarrolla en forma cronológica. Las escenas se corresponden cada una, de manera levemente aproximada, con una estética de las tantas que componen el universo teatral de nuestro país. En ese debate se les va la vida, como se nos va la vida cada vez que nos toca defender aquello por lo que vivimos y morimos. En el entreacto, sin embargo, se vislumbra la luz de una revelación. Que el verdadero teatro quizás no sea cosa de este mundo. Que al verdadero teatro quizás no pueda más que rodeárselo, persiguiéndolo incesantemente, sin alcanzarlo nunca jamás.

Decía el Loco Chávez, en 1989, que la magia del teatro consistía en que un montón de gente enferma, con celos, envidias y odios, fuera capaz de producir obras sublimes y llenas de amor. Nacionales surge de esa observación tan precisa como incorrecta, pues cabe reflexionar que es a costa de esa enfermedad que nos aprisiona, de esa fiebre que se apodera de los cuerpos cada vez que nos ponemos a pensar el teatro, que la magia se abre camino. Nacionales surge también de mi propia experiencia, no tanto sobre las tablas como en el extraordinario submundo que rodea al universo del teatro: el de los concursos, subsidios y apoyos; el de la crítica y la política del teatro. El de la práctica concreta de esa política puesta en la piel de unos cuantos funcionarios que casi nunca entienden nada (aunque sean grandes directores, actores y artistas). Me arriesgo a pensar que existen muchos otros submundos orbitando los planetas de las otras artes. Porque en el fondo, no se trata solamente del teatro, de tal o cual lenguaje o estética dentro del teatro, sino de la perpetua lucha de los hombres por darle algún sentido al mundo que nos rodea. Es en la búsqueda de lo sublime que alcanzamos las cuotas más altas de lo ridículo y vulgar.

Teatro REGIO (Córdoba 6056)

MIÉRCOLES 20:30 Hs

Autor Cristian Palacios

Actúan Enrique Federman, Mariano Bassi,

Gustavo Bendersky, Paula Beovide, Hernán Vázquez

Diseño musical Hernán Vázquez

Video María Jerónimo

Iluminación Leandra Rodríguez

Vestuario Susana Zilbervarg

Escenografía Leandra Rodríguez, Susana Zilbervarg

Dirección Paula Brusca De Giorgio