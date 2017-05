“La inequidad genera violencia”, sostuvo el Arzobispo Mario Poli durante el Te Deum

El mandatario atribuyó a “la falta de oxígeno y la altura” su indisposición. “Me bajó la presión, tuve que hacer reposo hasta emprender la vuelta. Me chequearon acá cuando llegamos a las 3 de la mañana y me dijeron que estaba bien”, completó.

“Estoy bien. Fue una descompensación con la altura, el cansancio acumulado del viaje no recuperado por Asia, fue un momento feo pero no fue nada grave”, contó Macri en declaraciones a la señal TN.

En su homilía, el cardenal recordó esta mañana en la Catedral metropolitana que “no puede haber realidad social que no pueda ser redimida, cambiada para bien”, y pidió “dejarnos interpelar por la realidad humana que vivimos”, reconociendo que muchos puedan pensar que “no hay motivo para una fiesta patria cuando buena parte del pueblo no está invitado”, porque “carece” de las condiciones “para una vida digna”.

