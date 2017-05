Una mancha más: Odebrecht puso en alerta al Gobierno de Cambiemos y a la ex Presidenta.

Alonso está en el centro de la polémica porque el caso Odebrecht, que está avanzando en toda Latinoamérica y ya afecta a presidentes y expresidentes, en Argentina está casi parado. Alonso y el ministro de Justicia, Germán Garavano, están presionando a fiscales y jueces para que hagan algo para lograr la información sobre los 35 millones de dólares que pagó Odebrecht en coimas en Argentina. La empresa admite que pagó, pero quiere negociar a cambio de decir a quién. En este ambiente de tensión, un juez allanó este miércoles las oficinas de la compañía en Buenos Aires. Ella cree que la información saldrá de una u otra manera, y exige a Odebrecht que le dé los papeles si quiere seguir trabajando en Argentina: “El Estado puede sancionar, suspender contratos, podemos sacar a la compañía del registro de constructores. La fiscalía ha fracasado, por eso entramos nosotros. La administración puede decidir no hacer sanciones a cambio de información, esa es la estrategia. Queremos que esos 35 millones de dólares en coimas sean un beneficio para la sociedad argentina. Si la información no la da Obebrecht, la vamos a conseguir por otra vía. Pero habrá sanciones si no colaboran. Les conviene entregar la información en sede administrativa”.

La Fiscalía General de Brasil le entregará a partir del jueves próximo a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, los videos de los delatores y documentos sobre los sobornos pagados en Argentina por la empresa brasileña Odebrecht, según confirmaron fuentes de la Procuración General de la República de Brasil, que, no obstante, explicaron que no habrá divulgación pública del contenido.

