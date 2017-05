Llega el fotógrafo y cineasta francés Raymond Depardon al Centro Cultural Recoleta

Por primera vez en Argentina, desde el martes 6 de junio y hasta el 20 de agosto, se podrá recorrer en las salas Cronopios, J y C del Centro Cultural Recoleta, las muestras fotográficas: Un momento tan dulce y Francia , del fotógrafo y cineasta francés Raymond Depardon, con curaduría de Hervé Chandès. Además de las muestras fotográficas, se proyectarán tres películas de su autoría y brindará una Masterclass.

Considerado uno de los fotógrafos más destacados del siglo XX y reconocido por sus reportajes en lugares sensibles, por sus libros donde texto e imagen se entretejen, por sus documentales sobre la vida cotidiana en una sociedad en estado de cambio, Raymond Depardon es, sin duda, un autor sin límites. Fotógrafo y cineasta, su trabajo interroga los lazos entre la imagen y la ética. Depardon fotografió lugares sin acontecimientos, apariciones, escenas de vida, hace fotos “que todo el mundo podría hacer y que nadie hace”. Como la mirada de un niño que ve las cosas por primera vez, sus imágenes son viajes de aventuras y soledad.

Un momento tan dulce – Inaugura martes 6 de junio – 19 h

Esta muestra, presenta unas 160 fotografías en color y la mayoría son inéditas. Tomando el color como hilo conductor, invita a dar un paseo por la obra y la vida del artista desde finales de los años 50 hasta nuestros días. Depardon redescubre las luces y los colores de Etiopía, de Sudamérica y de los palmerales chadianos. Dibuja, por tanto, un enfoque más silencioso, más interiorizado, más mental.

“ Un momento tan dulce está compuesta de fotos libres que había sacado durante mis viajes por el exterior para mi trabajo o para mí, casi clandestinamente. Son fotografías bastante agradables, con distanciamiento, con cierta reserva. En el blanco y negro me catalogo en la gran tradición europea de negros densos y profundos; en cambio, veo el color claro, luminoso, sobre todo, alegre. En el color, hay un campo increíblemente rico que había explorado muy poco: las prendas de las mujeres del Chad, la elegancia de los paisajes del Altiplano. Es la imagen de la modernidad .” R.D.

Francia – Inaugura martes 6 de junio – 19 h

El corpus mostrado en parte la exposición, responde a un deseo ante todo fotográfico -el de trabajar con la cámara gran formato de 20 X 25 y a color- y a un tropismo profundo de este fotógrafo: andanzas, soledad, deseo de «viajar como un niño». Una pulsión de movimiento y descubrimiento, una curiosidad innata por lo desconocido o por lo incomprendido siempre ha guiado sus pasos.

“ Cuando me propuse fotografiar Francia, supe que había que fotografiarla de otro modo: no ir al encuentro de la gente con mi Leica, no imitar los Fragonard sobre las colinas, sino reencontrar ese camino que va de la casa a la escuela, a la tabaquería, estacionarme en algún sitio, esperar, no mucho tiempo, irme, y mis primeras ideas sirvieron para el material. La Francia que quise fotografiar es aquella de la que yo vengo, la del Tour de Francia, de las redomas, de los pueblos o las ciudades promedio, con pequeñas zonas industriales o urbanas, todas parecidas, que son muy poco fotografiadas .” R.D.

Clase maestra – Miércoles 7 de junio – 17 h

La gran exposición sobre la obra y vida del fotógrafo y cineasta francés Raymond Depardon que comienza el 6 de junio en el Recoleta, incluirá la visita de su protagonista quien, además, dará una clase maestra única en la que el público podrá escuchar de su propia voz sus experiencias con la fotografía y el cine. Esta clase es una gran oportunidad para conocer sus técnicas, sus concepciones acerca de la fotografía y su peculiar trabajo sobre el color. Miércoles 7 de junio, 17 h, en la sala Cronopios.

Las entradas se retiran el mismo día, 15 h, en la boletería del Recoleta, Junín 1930. Se entregará una por persona hasta agotar cupo.

Películas

Probablemente son muy pocos los directores de cine que han viajado tanto y retratado a la humanidad con sus obras de la manera que lo hace Raymond Depardon. En su cine y su fotografía, se encuentran historias particulares pero universales a la vez. En esta selección de sus más recientes películas, que además dialogan con su muestra fotográfica Francia, se encontrarán historias que retratan al país, pero que están narradas con su particular mirada, la cual hace sentir que podrían suceder en cualquier lugar del mundo.

La Vie Moderne: 7 y 28 de junio, 20 h / Cine

Marcel y Raymond ya tienen más de ochenta años, pero siguen trabajando duro al cuidado de sus ovejas y demás animales. Sin embargo, los años no pasan en vano y, día a día, observan cómo sus rebaños son cada vez más pequeños, los pastizales se llenan de malezas y sus huesos se empeñan en complicarles la vida. Además, la mujer de su sobrino no hace más que reprocharles su falta de higiene. A Germaine y Marcel ya sólo les quedan dos vacas y Daniel es el único de los seis hermanos que ha permanecido en el pueblo al cuidado del ganado. Todos ellos forman parte de un modo de vida en estado de coma que se resiste a desaparecer. Ellos son los vestigios de nuestro pasado.

Dirección, guión y fotografía: Raymond Depardon. Producción: Claudine Nougaret ©Palmeraie et désert / France 2 Cinéma. Música: Gabriel Fauré. Sonido: Claudine Nougaret. Montaje: Simon Jaquet. Duración: 88 minutos.

Journal de France: 14 de junio y 5 de julio, 20 h / Cine

Viajando solo, Depardon pasó seis años capturando Francia con una cámara de gran formato. Este largo y solitario road trip proveyó un terreno fértil para la creación –con Claudine Nougaret, su compañera y colaboradora de larga data– de un notable diario de viaje. Este recorrido lo llevó de vuelta a lugares importantes de su pasado como reportero –Chad, Venecia, Cannes– y a revisar la riqueza de material inédito de su archivo. Íntima, cautivadora, reveladora, Journal de France ofrece un retrato único de un país y sus paisajes, una panorámica de una carrera verdaderamente ilustre y un resumen fascinante del desarrollo del arte fotográfico en el último medio siglo.

Dirección y guión: Raymond Depardon, Claudine Nougaret. Producción: Claudine Nougaret ©Palmeraie et désert / France 2 Cinéma. Fotografía: Raymond Depardon. Intérpretes: Raymond Depardon, Claudine Nougaret, Henry Chapier. Encuadre: Pascal Poucet, Simon Roche. Sonido: Guillaume Sciama, Yolande Decarsin, Sophie Chiabaut, Claudine Nougaret. Montaje: Simon Jacquet. Música: Patti Smith, Alexandre Desplat, Gilbert Bécaud, Gloria Lasso, Alain Baschung.

Les Habitants: 21 de junio y 12 de julio, 20 h / Cine

“Voy a conducir a lo largo de Francia, de Norte a Sur. Planeo detenerme frente a casas, negocios, edificios municipales. Voy a conocer a la gente de Francia, a escuchar lo que tienen para decir. No voy a hacer preguntas. Los voy a dejar tomarse su tiempo, reunir sus pensamientos y hablar como quieran. Voy a invitar a gente a la que recién conozca a un estudio móvil para conversar, sin restricciones, con absoluta libertad.” Raymond Depardon.

Dirección y fotografía: Raymond Depardon. Producción y Sonido: Claudine Nougaret © Palmeraie et désert / France 2 cinéma. Montaje: Pauline Gaillard. Mezcla: Emmanuel Croset. Música: Alexandre Desplat.

Entrada $50. Compra online en centroculturalrecoleta.org o en boletería. 2x1para menores de 30 años sólo en boletería.

Sobre Raymond Depardon

Nació en Francia en 1942. A los doce años comenzó a tomar fotografías en la granja familiar en Garet. Aprendiz de un fotógrafo/óptico, partió a París en 1958. En 1960, se unió a la agencia Dalmas de París como reportero y, en 1966, cofundó la agencia Gamma con la que hizo reportajes en todo el mundo. Al mismo tiempo, comenzó a hacer documentales: 1974, Une Partie de Campagne [Un día de campo] y San Clemente. En 1978, Depardon se une a Magnum y continúa su trabajo de reportero hasta la publicación de Notes, en 1979 y Correspondance New Yorkaise, en 1981.

En 1984, participó en el proyecto DATAR sobre la campiña francesa. Mientras continuaba con su carrera cinematográfica, recibió el Gran Premio Nacional de la Fotografía en 1991, pero sus películas también obtuvieron reconocimiento: en 1995, Délits Flagrants [Delitos flagrantes], acerca del sistema de justicia francés, recibió un premio César por mejor documental y, en 1998, emprendió la primera de una serie de tres películas dedicadas al mundo rural francés. Ha realizado diecinueve largometrajes y publicado más de cincuenta libros.