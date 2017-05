Afirman que trepó a un 30 % la venta mayorista a consumidores finales

Por su parte, el trabajo señala que “las estadísticas demuestran que ahora las compras de productos no perecederos se hacen por reposición y no por stock” porque “el consumidor final que concurre a los mayoristas ya no lo hace para la compra de grandes cantidades, sino que lleva lo necesario, al mismo tiempo que incrementó la frecuencia de las compras en ese canal”.

El trabajo detalla que el relevamiento se realizó entre el 1 de enero y el 30 de abril, tomando como referencia el mismo periodo del año anterior, sobre un total de 655 comercios, entre los que se destacan los grandes supermercados y las principales superficies mayoristas (Yaguar, Makro, Vital, Maxiconsumo y Diarco) en el ámbito geográfico de la Ciudad de Bs As, Gran Bs As (primer y segundo cordón), Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Salta, Mendoza, San Juan y Neuquén.

