Atacan con pintadas un local del PRO en Belgrano

El histórico local del PRO de la calle Moldes 3045 –identificado políticamente con el Vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli-, sufrió la tercera agresión del mes de mayo en la madrugada de este sábado 27. Las paredes del local partidario amanecieron con grafitis alusivos al presidente de la Nación Mauricio Macri. En las otras dos ocasiones anteriores, también hubo pintadas agresivas contra el Primer Mandatario. “Todavía no comenzó la campaña y ya estamos sufriendo estos ataques. Es el tercero de este mes. Esperamos que esto sea obra de algún inadaptado y no una acción con intencionalidad política de sistematizar la agresión como modo de campaña”, expresó el legislador porteño José Luis Acevedo, uno de los responsables del local. “No queremos una campaña legislativa agresiva. Ya es hora de comenzar a madurar políticamente para discutir ideas y propuestas. No es más vivo el que pinta una pared con una agresión, es más vivo quien piensa como solucionar los problemas de la gente”, continuó el diputado porteño. La agresión de este sábado se perpetró horas después que militantes del local terminaran las obras de reacondicionamiento del frente del lugar que había sufrido roturas en durante el último ataque hace alrededor de una semana.

