Solá a Peña: “Fue Massa quien terminó con el sueño de Cristina Eterna y propuso la Extinción de Dominio”

De esta manera, el diputado Felipe Solá le recordó al Jefe de Gabinete el trabajo de Massa y su espacio en 2013 para frenar el intento de re reelección por parte de la ex presidenta. “Los que sí tienen que explicar qué pasa con Cristina y la corrupción son Marcos Peña y el Gobierno, que parecen estar muy cómodos con la lentitud de la justicia en las causas de corrupción de la ex presidenta y con la polarización forzada entre ellos y los kirchneristas”, replicó Solá.

This entry was posted in Noticias Política and tagged Massa Solá . Bookmark the permalink