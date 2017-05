Alberto Fernández aseguró que si Cristina Kirchner se presentara como candidata y ganara las PASO, la acompañarían

Alberto Fernández, el jefe de campaña del peronista Florencio Randazzo, aseguró que si la ex presidenta Cristina Kirchner se presentara como candidata y ganara las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del peronismo bonaerense, el ex ministro del Interior y Transporte la acompañaría. “¿Para qué sirve hacer elecciones si el que gana no lo reconocemos?”, afirmó el jefe de campaña del peronista Florencio Randazzo, en referencia a la eventual candidatura de la ex presidenta en el peronismo bonaerense.

“Obviamente, pero estamos seguro que nos va a ir muy bien”, dijo Alberto Fernández a Radio Mitre al ser consultado sobre si el espacio que lidera el ex ministro del Interior y Transporte podría apoyar o acompañar a la ex presidenta si gana la interna.

Agregó que “es la regla democrática”, y es “la regla que nos hemos impuesto”, y lanzó: “¿Para qué sirve hacer elecciones si el que gana no lo reconocemos?”.

Fernández recordó que el martes presentarán los avales “para ser reconocidos como una lista que compita” en las internas, y dejó claro que “las PASO no son un acto de ruptura” sino que “son una competencia dentro de un espacio político y el que gana pone la mayoría el que pierde pone una minoría”.