Cómo evitar accidentes con los equipos de calefacción

Por Ricardo Katz, Presidente Prioridad 1, (www.prioridad1.com).

El Monóxido de Carbono (CO) es un gas tóxico muy peligroso producido por la combustión incompleta de cualquier material que se produce en quemadores de gas (natural o envasado), mecheros, estufas, calefones, y en cualquier llama con deficiencia de oxígeno.

Sumado a su alto nivel de toxicidad, este gas es sumamente riesgoso pues no puede ser detectado a través de los sentidos, ya que no tiene olor, color ni sabor. Además, se combina con la sangre a través de nuestros pulmones mucho más fácilmente que el oxígeno, por lo que la misma deja de transportar este gas a cada célula del cuerpo, y así va intoxicando los tejidos con esta sustancia.

Como el órgano más sensible a la falta de oxígeno es el cerebro, las intoxicaciones con monóxido de carbono comienzan con fuertes dolores de cabeza, mareos, náuseas, confusión y desmayos. Si se sigue inhalando dicho gas pueden sobrevenir respiración acelerada, dolor en el pecho, pérdida de conciencia y muerte.

¿Qué debe hacerse ante víctimas de intoxicación con CO?:

· Retirar inmediatamente a las personas del ambiente, llevarlas al exterior (aunque haga frío o llueva) y procurar que respiren aire fresco en forma abundante.

· Llamar al servicio de emergencias o trasladar a la persona en forma urgente a un hospital indicando el problema. Es muy importante que reciban oxígeno de inmediato.

· Si la víctima está en paro respiratorio, suminístrele respiración artificial de boca a boca.

¿Cómo se puede evitar la producción o acumulación de CO?:

· Instalar artefactos de gas aprobados y colocados por un gasista matriculado.

· Revisar periódicamente mecheros y quemadores, chequeando que las llamas sean azules.

· Instalar estufas de tiro balanceado (salida de gases al exterior).

· Evitar las estufas infrarrojas, catalíticas y por supuesto los braseros.

· No usar carbón en hogares para leña, chequear el tiraje de la chimenea y cualquier otro tubo de salida de gases de combustión.

· Mantener libre, aún en los días y noches más fríos, alguna entrada de aire fresco, una rendija puede ser suficiente.

· Mantenga una adecuada ventilación en su garaje o cochera antes de encender el motor del auto y mantenerlo abierto hasta retirarlo. Si debe abrir el portón, tenga presente no afectar su seguridad, contando con el apoyo de un familiar para controlar esta situación.

Y además, a pesar de haber tomado estos recaudos, para su mayor tranquilidad, es de suma importancia instalar detectores de monóxido de carbono que registran a tiempo cualquier combustión no deseada.