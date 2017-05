Clones: Cuando la copia cotiza más que el original

Actualmente, Rosita goza de muy buena salud pero su destino (o por lo menos el que le confirieron sus creadores) no será posible de alcanzar. Más allá del avance tecnológico, la presión social recae sobre las patas de la vaca: es que su leche, al ser transgénica, no es aceptada por el público y las exigencias legislativas vigentes. Más allá de que los cereales y vegetales transgénicos también están entre nosotros desde hace mucho tiempo, los alimentos fuertes modificados geneticamente, como las carnes, están (por ahora) fuera de las góndolas.

Otro de los campos de estudio que inauguró el ovino de Roslin fue el empleo de nuevas técnicas para manipular los genes. Más precisamente, la edición genética, utilizada en ingeniería genética para modificar animales y volverlos transgénicos. Un claro (y vivo) ejemplo es el de Rosita, la primera vaca bitransgénica del mundo, capaz de producir leche humanizada. Según recuerda Adrían Mutto, director del Grupo de Biotecnología de la Reproducción del IIB-UNSAM-CONICET “lo que hicimos fue modificar la célula de la vaca para agregarle dos genes humanos: la lactoferrina y la lisozima”. Para Mutto, el objetivo no es remplazar la lecha materna, sino “ofrecer una alternativa para aquellos lactantes que no cuentan con leche materna”.

Criscuolo habla de epigenética. Es decir, el estudio por el cual factores externos a los genes, como la alimentación, el yoga, la meditación o el consumo desmedido de sustancias nocivas, influyen en el genoma humano. Durante muchos años se pensó que en el ADN estaba toda la información necesaria para conocer la formación genética de un individuo. Sin embargo, con la llegada de Dolly, se demostró que no solo el ADN es importante sino que, además, dentro de él hay partes que se pueden leer y partes que no, como si una persona tuviese un libro y solo se detuviese a leer las frases que están subrayadas.

“Sin embargo, -agregó- con este procedimiento se reproduce un ejemplar que fisonómicamente es igual pero no hay seguridad de que tenga las mismas características y el mismo comportamiento que el caballo original. Por ejemplo, existen casos policiales donde hay dos gemelos, uno es el bueno y el otro el malo. Esto demuestra que los genes no tienen nada que ver con la conducta de un individuo. Entonces, lo que se puede hacer con la clonación es reproducir características físicas, lo demás dependerá de su entorno”.

Del laboratorio de Salamone han renacido caballos, terneros y, el más reciente de todos, Anthony, el primer perro clonado del país. Pero su técnica no lleva la marca Industria Argentina. Más bien coreana. Justamente, del otro lado del continente, el laboratorio de biotecnología Sooam Biotech se encarga de clonar animales domésticos, además de asesorar sobre cómo conservar el cuerpo del animal para preservar sus células. Según su sitio web, son especialistas en biotecnología, y, a pesar de que la copia no sea idéntica al original, aseguran una efectividad del 100 por ciento. Sin embargo, los servicios oscilan entre 50 mil y 100 mil dólares.

