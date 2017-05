Los miedos al momento del parto son diferentes según las culturas, edades y la representación social que tengan sobre el parto. La incertidumbre y las experiencias previas suelen ser variables que pueden influir en ese momento, ya que, los seres humanos ante situaciones nuevas o desconocidas, analizan el contexto y evalúan si cuentan o no con los recursos que cree pertinentes para enfrentarla. Es importante no generalizar. El miedo es una emoción normal en las personas y es más, a veces puede traer problemas el no registrar el miedo. Es una señal que pone en estado de alerta o de tensión, que a veces facilita el afrontamiento. En otros casos, paraliza y no permite encontrar cuál es la mejor manera de seguir adelante.

