Curso intensivo de baristas profesionales. Academia de Maestros.

Proveniente de una familia de empresarios gastronómicos de Chile, Jorge García Puigrredón muy tempranamente se adentró y avanzó en ese fascinante mundo gourmet y del café. Además de la transmisión y entusiasmo familiar, tomó la decisión de alimentar su placer y su propio interés por este mundo que lo apasiona. Es un emprendedor que se siente desafiado a promover el movimiento y el cambio constante. Por eso busca transformar el entorno y transformarse a sí mismo siguiendo siempre el impulso de su espíritu inquieto para alcanzar sus metas. Nació en Santiago de Chile y cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la gastronomía. Su cuna, su historia y su interés lo convirtieron en poseedor del background y el know how necesarios para crecer y posicionarse profesionalmente. Cursó la carrera de administrador hotelero en el Instituto Nacional de Capacitación Profesional (INACAP) donde también realizó Posgrados y especializaciones. A la temprana edad de 22 años ya era subgerente de un Hotel cinco estrellas en Chile. A ritmos acelerados ocupó y ascendió en niveles gerenciales dentro del sector, siendo gerente de operaciones de la multinacional chilena ARMARA, entre otras. También fue Gerente General de Coffee Store, donde descubrió lo fascinante del mundo del café, analizó el nicho y detectó la posibilidad de mejorar y engrandecer la calidad de los productos que había en ese momento en el mercado. Actualmente vive en la Argentina, país del que se enamoró desde que lo visitó por primera vez. Llegó en 1998 y en el año 2001, en plena crisis del país, decidió apostar por su sueño y encarar su nuevo emprendimiento, Central de Café. Hombre de negocios que asume riesgos y entiende que es cierto que en la crisis están las oportunidades, considera que la Argentina es un país con posibilidades para aquellos que se atreven ser diferentes, a correr el riesgo, a cambiar. En ese contexto, habiendo detectado y analizado en profundidad el nicho de su interés, se lanzó a la tarea de concretar su sueño hasta convertirlo en la realidad exitosa que es hoy Central de Café.

El cuarto encuentro se centra en la emulsión de la leche. En primer lugar se indica la posición de la lanceta dentro de la jarra que se utilizará y qué cosas no conviene hacer para lograr la mezcla correcta. Se enseñan técnicas previas –y casi obligatorias- para realizar antes de volcar la leche en la taza o recipiente que se utilice, como el golpe y el texturizado. Al igual que en la clase de anterior, también se realiza una práctica pero con un plus: se debe preparar un café espresso, emulsionar la leche, texturizarla y luego agregarla en una taza con la inclinación y habilidad indicada por los baristas.

