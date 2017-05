Día del Padre para compartir y celebrar con papá. Brunch en Osaka

Buenos Aires, Mayo de 2017. El próximo domingo 18 de junio, elaboraciones con huevo, interpretaciones de clásicos platos peruanos y otras deliciosas creaciones convierten al brunch de Osaka en un agasajo para los padres marcado por la originalidad y sofisticación de sabores. Durante el mediodía, el reconocido restaurante de cocina nikkei ofrece su carta exclusiva para ese momento de la semana, la cual también incluye cocteles en jarra y Bubble cocktails para un brindis familiar. Para celebrar en sus locales de Palermo y Puerto Madero, sobresalen elaboraciones con huevo, como el Waffle de pato confit con miel de chancaca y maracuyá, y ensalada de brotes y pomelo y la Tortilla de morci, donde la morcilla a la parrilla, los langostinos y la yuca (mandioca) frita se ofrece sobre una sartén de hierro caliente con huevo togarishi y salsa teri balsamic. Otra opción son las Robatas, en sus dos versiones de cerdo glaseado y de pollo en salsa terihuacatay montados en brochettes, que son cocidas a la parrilla y acompañadas con huevo. Entre muy variadas alternativas, las elaboraciones tradicionales de Perú creadas con el sello de Osaka también son una son un must. Entre ellos, Tako Grill, donde pulpo confitado se acompaña con chimichurri y papas batayaki sobre una plancha caliente, y Jaleita Nikkei, una creación inspirada en un plato propio de las cevicherías peruanas pero que en este restaurante se le agrega canela china a los mariscos crocantes con salsa criolla y tártara. Para el cierre, pueden degustarse postres como Combiando, con arroz con leche, crocante de canela y mazamorra o Mini volcán, con helado de crema y frambuesa y tierra de té verde, entre otras delicias. Para beber y compartir entre los adultos de familia, las jarras Ceylon, Was a Bee o Sangría Milanes son una deliciosa propuesta, y para brindar se sugieren los Bubble Cocktails y, como cada domingo, también está disponible la tradicional carta de Tragos, Espumantes, Champagnes y Vino del restaurante.

