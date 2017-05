Lavado cerebral masivo: Tinelli inició la decimotercera temporada de ShowMatch

Oriana Sabatini con su tema “Love Me Down Easy”, el Cirque Du Soleil con su “Sép7imo Día (Tributo a Soda Stéreo)”, Flavio Mendoza y su obra Mahatma, el coreógrafo Angel Carabajal con el grupo Malevo y el tema “La Argentinidad al palo” ded la Bersuit fueron desfilando por la pista del programa.

Este sitema muy utilizado en Argentina, busca influir en el sistema de valores del ciudadano y en su conducta. Se articula a partir de un discurso persuasivo que busca la adhesión del otro a sus intereses. Es de carácter monológico y requiere el recurso al anuncio. Su planteamiento consiste en utilizar una información presentada y difundida masivamente con la intención de apoyar una determinada opinión ideológica o política. Aunque el mensaje contenga información verdadera, es posible que sea incompleta, no contrastada y partidista (desinformación), de forma que no presente un cuadro equilibrado de la opinión en cuestión, que es contemplada siempre en forma asimétrica, subjetiva y emocional. Su uso primario proviene del contexto político, refiriéndose generalmente a los esfuerzos patrocinados por gobiernos o partidos para convencer a las masas; secundariamente se alude a ella como publicidad de empresas privadas.

This entry was posted in News Sociedad and tagged Canal 13 ShowMatch . Bookmark the permalink