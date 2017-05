PCBOX presenta su nueva línea de audio

“Estamos lanzando ASH y AKSON, los primeros parlantes portátiles de la nueva línea de audio de PCBOX. No solo acompañamos a usuarios y clientes con estas soluciones para que puedan incorporarlos en una mochila o maleta, sino también dentro de los hogares. Hoy vamos de la habitación al living, del living al jardín y de ahí a otro sitio, con la posibilidad de utilizar solo un dispositivo para todo esto. Estamos hablando de la chance de no utilizar cables, de no tener que invertir en más de un equipo para cada ambiente del hogar. El dispositivo fue pensado también, para llevarlo en nuestras vacaciones o en las salidas de fin de semana.” resumió Agustin Lian, Gerente de Producto de PCBOX y agregó: “El modelo ASH, posee una delicada estética en colores, con una autonomía de 6hs en uso medio, es fácil de conectar y transportar. El parlante ACKSON, es un modelo más outdoor, con resistencia a salpicaduras (grado protección ipx5), con protección de goma para resistir los golpes, correa de transporte, función manos libres para comunicarnos telefónicamente de manera sencilla o también para ir mezclando con nuestro reproductor de música nuestros temas favoritos. Próximamente estaremos anunciando nuevos modelos sumergibles y de alta gama”.

