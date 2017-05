Eduardo Novillo Astrada (h) es el nuevo presidente de la Asociación Argentina de Polo.

El martes 30/5 en el Campo Argentino de Polo en Palermo, y tras la aprobación de la Memoria, Balance e Inventario correspondiente al Ejercicio vencido el 31 de Enero de 2017, se llevó a cabo la 94° Asamblea General Ordinaria de la AAP, en la cual se eligió el nuevo presidente de la AAP, que reempla en el cargo a Francisco E. Dorignac, quien presidió la institución entre 2013 y 2017.

El escrutinio finalizó con el triunfo de Eduardo Novillo Astrada (h), quien cosechó 70 votos entre los Clubes Activos, Incorporados y Militares; ante 32 de su rival, Guillermo Álvarez Fourcade.

Tras ello y antes de la elección de los restantes puestos, el Esc. Álvarez Fourcade mocionó en favor de que la lista que encabezaba Eduardo Novillo Astrada sea elegida en forma completa, moción que fue aceptada por el seno de la Asamblea.

Así las cosas, fueron electos como vocales titulares Delfín Uranga y José Cavanagh (clubes activos); Carlos Menéndez Behety (c. incorporados); y el Grl. Br. José Luis Yofre (c. militares). Como vocales suplentes Eduardo Heguy y Sebastián Pistone (c. activos); Federico Virasoro (c. incorporados); y el Cnl. Carlos Castignani (c. militares). Mientras que Rafael Cúneo Libarona asumirá como Síndico suplente.

A todos ellos los acompañarán como vocales titulares Martín de Narváez, Hernán Agote y Diego Ruiz Guiñazú; y como síndico titular Francisco Lavalle Cobo, quienes tienen mandato hasta mayo de 2018.