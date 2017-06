La mentira de las inversiones: El sector de bancos y financieras fugó de la Argentina en 2 años 21.253 millones de dólares

Durante todo el año 2016, la Formación de activos externos del Sector Privado No Financiero (FAE del SPNF) alcanzó los 9.951 millones de dólares, mostrando un fuerte crecimiento en relación con el año anterior. De no haber sido por el ingreso de aproximadamente 4.000 millones de dólares con motivo del blanqueo, la fuga de capitales del año 2016 habría sido de alrededor de 14.000 millones de dólares. En 2017 los flujos mensuales de salidas netas de moneda extranjera se aceleraron aún más. Solamente en los primeros cuatro meses de 2017, la fuga de divisas alcanzó 5.650 millones de dólares, un 40% más que lo registrado en los mismos meses del año anterior. Si miramos el promedio mensual de fuga, entre enero y noviembre de 2015 fue de 590 millones de dólares, mientras que entre diciembre de 2015 y abril de 2017 el promedio de salida mensual es de 1.037 millones de dólares, lo que indica un aumento del 75%.

