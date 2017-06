Legislatura porteña: el grupo Bon Jovi fue declarado Huésped de Honor

En la sesión de este mediodía, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró Huéspedes de Honor a los integrantes de la legendaria banda Bon Jovi, por iniciativa de los diputados de PRO, Daniel Del Sol, Roberto Quattromano y Cristina García De Aurteneche.

Bon Jovi es un grupo de rock creado en 1983, en Nueva Jersey, Estados Unidos. A lo largo de su exitosa trayectoria ha vendido más de 150 millones de discos en el mundo, convirtiéndose en una de las bandas con mayor popularidad de la historia.

Tras la salida del histórico guitarrista Richie Sambora, el grupo quedó conformado por Jon Bon Jovi (cantante y líder), David Bryan (tecladista), Tico Torres (batería), Hugh McDonald (bajo) y Phil X (guitarra).

En el marco de la gira mundial para presentar su reciente trabajo, “This house is not for sale”, Bon Jovi realizará un show el sábado 16 de septiembre en el estadio del Club Atlético Vélez Sarsfield. Será su sexta presentación en la Ciudad.

Además, el cantante realiza trabajos solidarios a través de su fundación The JBJ Soul, con el fin de colaborar con personas sin hogar. Tal es así que cuenta con dos restaurantes llamados Soul Kitchen, donde pagar la cuenta es opcional, para que la gente sin recursos puede comer gratis. Ambos se encuentran en Nueva Jersey, estado en el que se crió. También lleva a cabo otras iniciativas como ser un centro con información sobre salud y ofrece asistencia nutricional, un banco de alimentos y una escuela para niños en situación de riesgo.