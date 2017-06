“Thriller del presente” Eduardo Sanguinetti, Filósofo y poeta argentino

Los registros que se inscriben como sedimento de una memoria que olvida la pulsión de la historia, se imponen violenta y autoritariamente sobre una humanidad en estado de exilio de su vida y su devenir como parte de una comunidad, de una civilización que ya no existe, ya no es. Nos queda el lenguaje, cual componente de la historia, pero cuando se desplaza por la confusión en que medios y redes sociales narran el presente sin destino y pérdida de sentido, el vacío de significados provoca una pérdida de la vigencia de lo “real” para, de ese modo, dejar el pensamiento humano librado a una suerte de ser un eterno paria de lo que jamás aconteció.

El relato de la historia, desde la perspectiva de los oprimidos, no es sino la historia de una suma de derrotas, un recorrido por los pliegues del fracaso y pueden ser leídos en ese sentido como distopías. Mi empatía con el “vencido”, con el “derrotado”, con el “fracasado” por decreto de las bestiales fuerzas de los explotadores, de los asesinos, me hace descreer de las historias oficiales, fraguadas en las usinas de las inteligencias de gobiernos mediocres, espantosos, que se prolongan a lo largo de los años… o piensan que los mejores son quienes gobiernan, dictan y rigen en las naciones que componen este “teatro bufo”, en que se ha convertido el planeta… en el que se debaten las distintas puestas en escena de realidades obtusas y falaces. El excluido, el exiliado del acontecer del tiempo que le toca vivir y permanecer, solo puede remitirse a narrar la trama de traiciones, de persecuciones, de censuras y de prohibiciones, a las que se ve expuesto por los “guardianes de la mentira”.

Asistimos cual espectadores al espantoso espectáculo de la destrucción del planeta, llevado a cabo por psicópatas e ignorantes gobernantes, esclavos de poderosas transnacionales que dictan y rigen la vida de los pueblos, 164 lo manipulan todo. Ustedes creen que algo de lo que ocurre es cierto, y me pregunto: ¿quién apuntala todo el estupro democrático? pues quién vota corruptos e incapaces, los legitima y es tan responsable como ellos quién no denuncia la corrupción del gobernante y sus acólitos es un delincuente… la estafa, el fraude, la mentira y el asesinato son moneda corriente… El devenir de la historia del presente, plena de sucesos funestos la han convertido en un thriller policial negro de la peor especie.

