Camps + Mazzitelli los candidatos del Socialismo Auténtico en la Ciudad

“En la Argentina y en la Ciudad siguen prevaleciendo la improvisación y el cortoplacismo. Nosotros plateamos una planificación estratégica, que resulte la base de los acuerdos necesarios para sacar adelante las tareas sociales, de vivienda, salud y educación. La política económica de este gobierno está profundamente errada. No pudieron combatir la inflación, elevaron el déficit primario, el financiero y el cuasi fiscal. Nos conducen a una nueva crisis de deuda externa, dado que no se puede disimular con deuda externa los desmanejos en las cuentas del Estado” manifestó el precandidato a legislador porteño, Mario Mazzitelli.

