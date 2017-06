La línea D cumple 80 años. El futuro de la línea

De esta manera, la línea D no escapa al deterioro general de la red de subtes cuando hasta el momento la política oficial de Transportes a pasado a girar en torno al metrobus y no del Subte que, junto con el ferrocarril y otros medios guiados como el tranvía -cuya reintroducción es resistida- es el que puede realmente contribuir a mejorar la movilidad urbana a largo plazo. Así, el octogésimo aniversario de la línea D es hoy una efeméride que sólo proporciona el repaso de un pasado que, al menos para el Subte, parece que siempre fue mejor.

This entry was posted in Ciudad Noticias and tagged Subte linea D . Bookmark the permalink