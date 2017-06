Unisys presenta su nueva plataforma omnicanal Elevate™ para banca digital que ofrece experiencias seguras al instante y en cualquier momento

Elevate by Unisys busca mejorar la experiencia de los usuarios sin comprometer la seguridad de las transacciones, brindándole al banco una visión completa de su actividad en diferentes canales como cajeros, sucursales, página web, app móvil, etc. y así poder contribuir a que más usuarios confíen en sus bancos y utilicen diversos productos que ellos le ofrecen con confianza y sin interrupciones.

Buenos Aires, mayo de 2017 –Unisys Corporation (NYSE: UIS) anunció durante el la séptima edición del evento New Banking Financial Forum, el lanzamiento y disponibilidad en Latinoamérica de Elevate™ by Unisys, una plataforma de software completa para banca digital y un paquete de aplicaciones diseñados para ayudar a las instituciones financieras a ofrecer al instante experiencias seguras a través de múltiples canales. Como resultado, los clientes podrán pagar sus cuentas en movimiento, transferir fondos, solicitar préstamos y hacer hipotecas en cualquier momento y en cualquier lugar – independientemente del dispositivo utilizadas, ya sea un teléfono móvil o tableta, utilizando un navegador de Internet o desde dentro de una sucursal bancaria.

