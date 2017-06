Junio: El vestido de mamá. Musical infantil para toda la familia, con guión de Gustavo Tarrío.

Con guión de Gustavo Tarrío. Sobre textos del cuento homónimo de Dani Umpi y Rodrigo Moraes

El Centro Cultural 25 de mayo presenta, desde el 3 de junio, El vestido de mamá, sobre textos del cuento de Dani Umpi y Rodrigo Moraes, y con canciones originales de Guadalupe Otheguy, Gustavo Tarrío y Pablo Viotti. Las funciones serán los sábados y domingos 17:00 h. y, en vacaciones de invierno, todos los días a la misma hora. Con la dirección de Gustavo Tarrío y las actuaciones de Emiliano Pandelo, Andrés Granier, Paula Beovide y Pablo Viotti en el piano.

Sinopsis:

El vestido de mamá cuenta la historia de la exploración de un niño que juega en la soledad de su hogar. Deslumbrado por el brillo de un vestido de fiesta, pone su imaginación en acción en un momento en el que nadie lo ve. Luego sale a la calle y se divierte con las posibilidades del vestido, otras distintas y que no sospechaba cuando se lo veía puesto a su mamá: uniforme de bombero, capa de superhéroe, trajes de pájaros… Hasta que un día se encuentra con otros niños en la plaza, quiere jugar al fútbol con ellos pero solamente recibe risas extrañas y dolorosas. Triste y desorientado regresa a su casa. Sus padres se sorprenden al verlo con el vestido, pero también lo contienen y lo ayudan.

“El vestido de mamá” comparte un material con el que es posible divertirse, emocionarse y reflexionar.

Está dedicada a las maestras, maestros y a todas las familias.

AGENDA:

Estreno: domingo 3 de junio, 17:00 h.

Funciones: sábados y domingos, 17:00 h.

Vacaciones de invierno: de martes a domingos, 17:00 h.

Entrada: $150 | miércoles de vacaciones de invierno, día popular: $100 | Descuentos para maestros, estudiantes y jubilados: $100 (con acreditación)

Lugar: Centro Cultural 25 de Mayo, Sala Redonda (Av. Triunvirato 4444)

Ficha Técnica:

Elenco: Andrés Granier, Paula Beovide, Emiliano Pandelo

En el piano: Pablo Viotti

Vestuario: Emiliano Pandelo- Titi Suarez

Iluminación: Martín Patlis

Ilustración: Rodrigo Moraes

Fotografía: Leandro Bauducco

Canciones: Guadalupe Otheguy- Gustavo Tarrío-Pablo Viotti

Asistente de dirección: Florencia Siaba

Coreografía: Virginia Leanza

Dirección musical: Guadalupe Otheguy

Producción ejecutiva: Alejandra Menalled

Versión y Dirección: Gustavo Tarrío

DIJO LA PRENSA

LA NACION, Juan Garff, MUY BUENA

“El relato hacia la platea se ilustra con breves trazos de la incidencia de los padres y otros interlocutores significativos de la vida del niño. Un piano en escena, a cargo de Pablo Viotti con aires de un Elton John juvenil, genera climas, mueve transiciones, ilustra como los colores de los dibujos del libro.”

“El niño se prueba el vestido de strass con la impronta lúdica de todo niño. Se fascina con sus “piedritas de colores” que parecen “caramelos para hormigas, lucecitas navideñas”. Tiene magia en su tela que lo convierte en capas de esmeraldas de guerreros, camisetas de fútbol goleadoras. Sale a la calle con el vestido… y se enfrenta a la risa burlona de sus amigos.”

“Emiliano Pandelo, conductor por varias temporadas de la versión local de Art Attack, le da al personaje protagónico la inocencia de los siete años, en los que todas las opciones de la vida están abiertas y falta mucho aún para terminar de definirlas. Andrés Granier y Paula Beovide arman y desarman escenas en su derredor con eficacia, con brillo -también aportado por el vestuario- pero sin hacerle sombra al protagonista.”

“La bella canción final arranca en reflexiones sólo accesibles para los padres, por sus referencias y sus conceptualizaciones, desliza alguna provocación, pero retoma a través del “no sabemos si es de nena o es de nene” el protagonismo infantil. Aparecen entonces nuevamente los vestidos, los arcones, los sombreros, los bichitos, los camiones, que son todos de nenes, son todos de nenas.”

PÁGINA 12, Franco Trocchia

“El poder de esa imagen se mantiene a lo largo de una hora durante la que Emiliano Pandelo, figura felizmente inevitable del teatro para niñxs y otrora presentador del ciclo ArtAttack en Disney Channel, captura toda la atención. Junto a Paula Beovide y Andrés Granier (los padres), y al son de Pablo Viotti, los actores –sus caras, sus acciones, el vestuario y su decir– parecen tan ilustrados como los personajes del libro. Todos, entre el doblaje y la parodia. Cada instancia del montaje es una página que contiene la mínima información necesaria, con el máximo color posible. Cotillón en su justa dosis. La obra es parte del Proyecto Familia del Centro Cultural Rojas (“¿Cómo pensar lo que nos piensa?” es el eje del programa) y debería copar el circuito educativo, con excursiones obligatorias para escuelas (escuelas de padres y madres, escuelas de docentes y escuelas también de hijxs). ¿Por qué? Porque Tarrío le agrega al texto original, al comienzo, un lamento en formato canción: los adultos enumeran todo lo que necesitan, y no siempre tienen, para ser quienes deberían ser en la vida de su hijo. Cómo ser padres de él, hoy. Y al final, en cambio, celebran la diversidad y glosan las formas habidas y por haber de ser Benvenuttos o Campanellis (en una de esas, cantan “soy hija de puto”, un verdadero hallazgo categorial). Son padres tan presentes como mareados y así caminan las escenas, con gestos de corrección política seguida de desconcierto. Si en algo instruye –sí, instrucción, cómo no y por qué no– El vestido de mamá es en no postular ni por asomo analogías fatales. No hay alusión alguna a lo que, por esto de montarse, taconear y sentarse a ver a Mirtha en la tv, podría pasar en la vida del niño más adelante. El árbol no “se endereza” de chico porque no se dobla de grande. Elespectáculo se para en el deseo y en el hábito de portar ese “trapo” y lucirlo en plena sala Batato Barea. Dónde si no.”