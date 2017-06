Comedia Musical: 0800 terapia

“0800Terapia” una comedia con música que cuenta sobre los trastornos, la dependencia y cuán sorpresiva puede ser la vida, que la solución nos aparece inesperadamente. Esta historia es contada a través de canciones conocidas por el público como: Usted es la culpable, I will always love you, como estamos hoy eh, Y si fuera ella, entre otras.

