Cristiano Ronaldo es nombrado la estrella de la portada global de FIFA 18

Junio 5 del 2017 – El día de hoy, Electronic Arts Inc. anunció a Cristiano Ronaldo del Real Madrid C.F. como la estrella de la portada global de EA SPORTS FIFA 18, lanzado mundialmente el 29 de septiembre del 2017 en PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 3 y Xbox 360.*

