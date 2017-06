5%. El Banco Ciudad miente, se armó una cadena de la felicidad en el sector créditos

Ya se formalizó una engranaje siniestro en la sección CREDITOS del Banco Ciudad donde para sacar el expediente están cobrando un 5% en efectivo y en negro obviamente, los chorros no dan facturas, Palermonline se va a reservar el derecho de la fuente , pero este tema de los créditos ya esta haciendo ricos a diversos funcionarios del Ciudad y del Banco Nación (el Banco Nación el 5% está instalado hace años) y en esa cadena de valor a algunos empleados siniestros, para mover la carpeta piden el 5%, “ para acelerar la firma” . Todo un problema. Otro sector extremadamente corrupto es el que maneja la pauta publicitaria del Banco Ciudad, un apellido de un pintor español, sería la punta del icberg de otra cadena de felicidad, ya que le pautan solo a los amigos del pintorsito omónimo. La realidad es que hay un DESCONTROL total y hoy se materializó con una cadena de piñas entre empleados buenos, y empelados corruptos, esa sería el por que de la caída del sistema. El otro sector ultracorrupto es el sector de cursos ó Instituto Pyme ligado a los curos donde si uno es pyme no te dan absolutamente ningún curso, solo le dan asistencia a las S.A o SRL, que aportan a una suerte de caja de la felicidad los que logran llegar a los curos del Di tella, si sos monotributista te cierran literalmente las puertas. Para ser más claro, “el Colo” no puede demostrar que le dió cursos de capacitación a monotributistas. Según el “colo” un empleado infiel, “el monotributista no nos interesa”, le dijo a este cronista, sin saber que el que escribe es desde hace 30 años periodista de investigación.

