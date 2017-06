Condenados por picadas deberán difundir campañas de seguridad vial en redes sociales

“Además, dispondré también la imposición de la pauta de conducta de abstenerse de conducir cualquier tipo de vehículo motorizado”, estableció, aclarando que si bien “las partes acordaron como pena la inhabilitación especial para conducir automotores por dos años, teniendo en cuenta que de conformidad con lo previsto en la ley 2449 y su decreto reglamentario n° 779/95, existen vehículos automotores como los cuatriciclos y aquellos de hasta cincuenta centímetros cúbicos de cilindrada, para los cuales no se requiere licencia habilitante”, con la mencionada pauta de conducta, los condenados tendrán “vedada la conducción de cualquier vehículo automotor”, con la “única excepción de aquellos lugares exclusivamente destinados a espectáculos o eventos donde se realizan competencias o exhibiciones de habilidad y destreza, en los cuales la normativa estatal de seguridad vial no rige, y su participación queda librada a la elección del plan de vida de cada persona”.

Según lo dispuesto por Casas, quienes conducían temerariamente un Porsche modelo Cayenne Turbo, de color rojo, y una Pick Up marca Dodge RAM 1500, color negra, “deberán fijar residencia […] y someterse al cuidado del Patronato de Liberados de la CABA”; “realizar cincuenta (50) horas de trabajos no remunerados en favor del Estado, en la institución que se le designe oportunamente, teniendo en cuenta los fines que prevé la norma (prevenir la comisión de nuevos delitos), con relación a la conducta que le fue imputada en el caso”; y “realizar el curso de ‘Reeducación Vial’ que dicta la Subsecretaría de movilidad sustentable y segura (SECTRANS) del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la CABA, que consta de cuatro módulos, de tres horas cada uno aproximadamente”. Dicho curso tiene en su currícula, “una jornada junto con ONGs de familiares de víctimas de tránsito con el fin de trabajar la concientización”.

